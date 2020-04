Турнирът в Мадрид с иновативно решение

До това решение се стига заради пандемията от коронавирус, която обърна с главата надолу тенис календара. Състезания в ATP и WTA няма да има поне до 13 юли, а турнирът в Мадрид трябваше да се проведе от 1 до 10 май. Вместо това, феновете ще могат да се утешат с виртуалните изяви на своите любимци, като Mutua Madrid Open Virtual Pro ще се състои от 27 до 30 април.

We have exciting news! This year, the #MMOPEN cannot be played on the scheduled dates, but... it can be played online! The biggest @atptour and @WTA stars will square off from their homes in a unique competition. #PlayAtHome https://t.co/ZFUjMzaSQs pic.twitter.com/Yj90ldCeQt