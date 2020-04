Други спортове Австралийското ръгби първенство обмисля щуро решение за игра по време на пандемия 06 април 2020 | 19:25 Прочетена 155 0



Австралийското първенство по ръгби може да бъде подновено, като организаторите обмислят да превърнат играчите в копие на героя на Даниел Дефо - Робинзон Крузо. Естествено, в доста по-луксозни условия.





Like most sports, the National Rugby League in Australia was forced to cancel its season due to the coronavirus. Now, there is talk of hosting the players on a tropical getaway – on Moreton Island off the coast of Queensland. @hilary_whiteman explains. https://t.co/eBGv4OkDzt — CNN Asia Pacific (@cnnasiapr) April 6, 2020 Според медии в страната, местната федерация не се е отказала от идеята първенството да продължи и да бъде определен шампион, въпреки че в страната има повече от 5600 регистрирани случаи на коронавирус. За целта се обмисля вариант играчите, които са около 500, да бъдат отделени на остров, в близост до континента. Те ще могат да живеят там, а за мачове и тренировки ще бъдат транспортирани до градовете. По този начин ще се намали вероятността те да бъдат заразени.



От местната федерация дори са избрали остров - парче земя в Тихия океан в близост до Бризбейн, на което има няколко луксозни хотела.





National Rugby League teams in Australia could be facing the prospect of living together on a remote island in a bid to get the season restarted — Eurosport UK (@Eurosport_UK) April 3, 2020 Самите играчи от 16-те отбора в националната ръгби лига заявиха, че имат желание първенството да продължи, въпреки пандемията. След среща между техни представители и тези на тимовете, стана ясно, че те ще получат пълните си заплати за април и май, но, ако не бъде доиграно първенството, не е ясно дали клубовете ще имат средства за възнагражденията им през следващите месеци. Президентът на асоциацията на ръгби играчите в Австралия Клинт Нютън заяви, че все още вариантът с изолация на остров не е обсъждан с играчите. Всички страни обаче поставят на първо място безопасността на ръгбистите и техните семейства.



Обсъжда се и идеята останалите мачове от първенството да се играят само в няколко града.



