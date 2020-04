Погба може едностранно да прекрати договора си с Ман Юнайтед

Разпоредбите на ФИФА позволяват на халфа на Манчестър Юнайтед Пол Погба да прекрати едностранно договора си с клуба и така да си осигури преминаване в Реал Мадрид, пише "Екип".



От френския вестник се позовават на член 17 от правилата на световната централа. Според него даден играч може едностранно да прекрати договора си с клуба, ако са минали поне три години от датата на подписването му. Разбира се, възползва ли се от това, футболистът ще трябва да плати обезщетение на отбора. Изчисленията на изданието сочат, че в случая на Погба става въпрос за 50-60 млн. евро, което е около два пъти по-ниско от парите, които искат "червените дяволи" за него.

