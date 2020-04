Руми Нейкова пред Sportal.bg: Стойте си вкъщи! Слушайте генерала

View this post on Instagram

Честит рожден ден на последния олимпийски шампион на България - Румяна Нейкова! Златната медалистка от Пекин 2008 по скиф, навършва 47 години. Българската гребкиня има пълен комплект медали от @olympics - злато от Пекин 2008, сребро от Сидни 2000 и бронз от Атина 2004! @bgolympic #beijing2008 #athens2004 #sydney2000 #olympicgames #summerolympics #bulgaria #legend #rower #china

