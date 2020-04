Морати: Меси в Интер въобще не е забранена мечта

Бившият президент на Интер Масимо Морати отказа да отпише възможността клубът да привлече суперзвездата на Барселона Лионел Меси.

"Мисля, че това въобще не е забранена мечта. Може би не беше дори преди сегашното нещастие. Меси е в края на своя договор и определено ще бъдат направени опити да бъде привлечен в Интер. Не знам дали настоящата ситуация ще промени нещо, но смятам, че ще видим странни неща в края на годината. Лаутаро Мартинес? Той е много добро момче, грижа го е за кариерата му. Ще видим обаче дали той ще бъде част от операция за по-големи играчи като Меси", коментира Морати пред Radio Rai.

[SPORT] | Operation Lautaro Martinez: Messi no longer a 'forbidden dream' for Inter



The Italian club's former president Massimo Moratti has claimed that Lionel Messi is no longer a "forbidden dream" and even suggested he could be part of the deal for Lautaro. pic.twitter.com/67y8ylDXMC