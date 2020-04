Тенис Документалните филми за тенис, които си заслужава да гледаме 06 април 2020 | 15:10 Прочетена 131 0



Извънредното положение у нас е удължено до 13 май, а тенис няма да има чак до 13 юли. Докато сме социално изолирани вкъщи, трябва да открием занимания, които да запълнят времето ни, а в същото време да са полезни и приятни. Освен книгите, сериалите и игрите, TennisKafe.com препоръчва на феновете на джентълменския спорт няколко документални филма, които могат да се счетат към графата „задължителни“ за привържениците на любимата ни игра. Strokes of Genius (2018) Или в буквален превод – „Удари на гении“. Филмът на режисьора Андрю Дъглас преплита животите на две от най-великите легенди в тениса Роджър Федерер и Рафаел Надал с моменти от великия им финал на Уимбълдън през 2008 г. Той се превръща в епичен мач, който толкова добре отразява същността на двамата, че накрая истинският победител е самият спорт. 16 години един срещу друг в Тура – вече сме гледали толкова много битки между Рафа и Роджър, а не искаме те да приключват. Unmatched Unmatched е документален филм за две от най-яростните съпернички на корта – Мартина Навратилова и Крис Евърт. Създаден е като част от документалната серия на ESPN „30 за 30“ и разказва за живота на двете тенисистки, които изграждат дългогодишно приятелство. Евърт и Навратилова са играли помежду си в 80 мача, 60 от които финали, а 14 от тях – битки за титли от Шлема. Общо родената в Прага и по-късно състезаващата се за САЩ тенисистка води с 43-37. Филмът е заснет в рамките на три дни в Ню Йорк през октомври 2009. Две години по-късно получава награда „Gracie“ за изключителна продукция в жанра си. McEnroe/Borg: Fire & Ice (2011) Говорейки за велики съперничества, може би най-голямото в исторически план е това между Джон Макенроу и Бьорн Борг. Те никога не са били приятели извън корта, както Евърт и Навратилова, а поддържат ненавист един към друг, която е само в рамките на съперничеството им на корта. Леденият швед, който не изразява емоциите си, срещу огнения американец, който гори от страст, водеща до скандали и противоречиви моменти. McEnroe/Borg: Fire & Ice е филм на HBO, който е изпълнен с разширени интервюта на двамата тенисисти и разказва за животите им. Ако сте по-големи фенове на игралните филми, няма как да не сте гледали продукцията Борг/Макенроу от 2017. Arthur and Johnnie Поредният документален филм от серията на ESPN „30 за 30“. Човешка история, преминаваща границите на тениса и спорта. Днес феновете на играта знаят за наследството, което оставя Артър Аш – великият американец, който се бори за човешките права по света и е „виновник“ за съществуването на ATP такава, каквато я познаваме. Щеше ли обаче развитието му да бъде същото, ако тенисистът не трябваше да спира с дейността си, за да служи на американската армия във войната във Виетнам? Може би не. Вижте историята на Артър и малкия брат Джони в един трогателен филм. Andy Murray: Resurfacing (2019) Филмът на Amazon, който проследи живота на трикратния шампион от Големия шлем по време на възстановяването му от операцията на тазобедрената става. Анди се подложи на хирургическата интервенция миналия януари, а само няколко месеца по-късно се завърна победоносно. Бившият №1 се включи в турнира на двойки в Куинс през юни и заедно с Фелисиано Лопес вдигнаха трофея. Малко след това Мъри отново беше шампион на сингъл, когато на финала в Антверпен надигра Стан Вавринка. Двукратният олимпийски златен медалист обаче премина през две изключително трудни години в живота си. Споделяше, че в този интервал е изпитвал болка почти всеки ден. Как се завърна на победния път? Открийте в документалния филм от 2019. Being Serena (2018) „Да бъдеш Серина“ е продукция на HBO, която отвежда зрителите до периода, в който Уилямс беше бременна с дъщеря си Олимпия. През 2017 американката се оттегли от тениса, за да даде живот на детето си, а детайли от тази част от живота не са били разкривани никъде другаде. 23-кратната шампионка от Големия шлем винаги е била човек, борещ се за правата на тенисистите. Характерът е главният фокус в „Да бъдеш Серина“. Филмът дебютира през май 2018 и може да послужи за добра начална точка за тенис феновете, след която да продължат с други документални продукции. А кой е вашият любим тенис филм? Димитър Радев, TennisKafe.com

