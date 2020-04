Както първо Sportal.bg написа: Виктор Полетаев преминава в Зенит (Санкт Петербург)

View this post on Instagram

Трансферы-2020 По информации @volley__bo, 24-летний диагональный «Кузбасса» и сборной России Виктор Полетаев со следующего сезона будет выступать за петербургский «Зенит». Уроженец Челябинска Полетаев начал профессиональную карьеру в Казани в 2012 году. В составе «Зенита-Казань» он трижды стал чемпионом России (2014, 2015, 2016) и дважды выиграл Лигу чемпионов (2015, 2016). В 2016 году диагональный на правах аренды перешёл в «Кузбасс», а затем подписал полноценный контракт с кемеровским клубом. Полетаев помог «Кузбассу» стать чемпионом России-2019, завоевать Суперкубок России-2019 и «бронзу» чемпионата страны-2020. В минувшем сезоне Полетаев из-за травмы голеностопа пропустил два месяца, поэтому стал лишь третьим бомбардиром команды, набрав 175 очков в 11 матчах при 50% реализации атак. В составе сборной России Полетаев сыграл 54 матча, дважды став победителем Лиги наций (2018, 2019). «Зенит» СПб в минувшем сезоне занял 5-е место в чемпионате России. #трансферы2020 #волейбольныетрансферы #зенитспб #волейбольнаясуперлига #полетаев

A post shared by Волейбол на Спорт БО (@volley__bo) on Apr 6, 2020 at 2:25am PDT