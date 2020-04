Юве жертва трима от играчите си за Погба, той обаче e най-близо до Реал

От Ювентус са готови да пожертват трима от настоящите си футболисти, за да подсигурят завръщането на халфа на Манчестър Юнайтед Пол Погба в отбора, пише "Гадзета дело спорт".

Въпреки очакваното понижение на цената на французина заради сегашната икономическа криза, "бианконерите" ще трябва освободят финансови средства за подобен трансфер, смята изданието. Това би могло да стане с продажби на трима играчи. Миралем Пянич е един от спряганите за тази цел, тъй като Маурицио Сари има негов заместник в лицето на Родриго Бентанкур. Федерико Бернардески през този сезон няма важна роля в състава и след идването на Деян Кулушевски през лятото той също може да си тръгне. Третото споменато от вестника име е това на Дъглас Коста.

