Дуплантис продава състезателния си номер от първия световен рекорд, дава парите за борба с COVID-19

Действащият европейски шампион в овчарския скок Арманд Дуплантис ще продаде на аукцион състезателния номер, с който постави първия си световен рекорд при мъжете. Той ще дари парите за борба с COVID-19. Дуплантис постави два световни рекорда за две седмици през февруари. Той преодоля 6.17 метра на Copernicus Cup в Торун, а седмица по-късно скочи 6.18 метра в Глазгоу. Шведът вече постави своя състезателен номер от Торун в Tradera, а първоначалната сума за номера е 10 000 шведски крони. View this post on Instagram A post shared by Mondo Duplantis (@mondo_duplantis) on Mar 26, 2020 at 8:10am PDT

Обяснението към номера е следното: "Състезателят в овчарския скок Арманд Дуплантис е новата суперзвезда и все още няма 20 години, но има два световни рекорда. Той постави първия си световен рекорд по-рано тази година, когато скочи 6.17 в Торун. Сега Арманд даде на аукцион своя номер, с който постави световния рекорд в Торун, за да помогне на рисковите групи в борбата с коронавируса. Номерът е подписан от Арманд." Дуплантис нямаше нито една загуби тази зима, като във всичките си състезания премина над 6.00 м. Така той стана вторият атлет в историята след Сергей Бубка прз 1991 г., който постигна рекордните пет състезания с резултати над 6.00 м.



