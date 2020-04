Тонали: Сравняват ме с Пирло заради косата ми

Талантливият халф на Бреша Сандро Тонали се пошегува, че е сравняван с италианската легенда Андреа Пирло заради своята коса, като за пореден път подчерта, че не оприличава стила си на игра на неговия.

"Да, Дженаро Гатузо беше моят идол. Сега пък ме вдъхновява Лука Модрич, както и други играчи. Заради косата ми ме сравняват с Пирло. Това не ми пречи, но не е подходящо сравнение за мен. Може и да имаме сходства, но на терена е съвсем различно. Пирло имаше невероятни качества. Не знам кой ще успее да достигне неговите висини. Големият интерес към мен? Не мисля за това. В момента то не ме интересува. Не го казвам, за да ви подведа. За мен е важно да приключим сезона по възможно най-добрия начин, защото все още усещам, че имам да давам много на Бреша, които повярваха в мен.Ще видим. Челино е казал, че няма да ме продаде дори и за 300 млн. евро? Президентът ме обича като син. Аз също много го обичам, той винаги ми дава чудесни съвети. Не знам, това са доста пари. Влияе ти да слушаш как се говори за определни суми, но аз винаги съм много спокоен и уравновесен, това е силата ми.

