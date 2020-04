Голямата Ваня Гешева на 60: Лягах и ставах с мисълта за олимпийско злато

View this post on Instagram

Честит рожден ден на Ваня Гешева! Първият и единствен български спортист, извоювал пълен комплект медали от едни @olympics – златен медал на К1-500 м, сребърен медал на К2-500 м и бронзов медал на К4-500 м през 1988 г. в Сеул, Южна Корея, навърши 59 години. Гешева носи и първия медал от олимпиада за България в кану-каяка – сребро, от Москва, Русия, през 1980 г. в единичния каяк. @bgolympic #seul88 #olympics #olimpicgames #summerolympics #bulgaria #legend #sprintcanoer

