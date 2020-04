Бойни спортове Русев: В САЩ има лимит за покупка на месо 06 април 2020 | 12:56 - Обновена Прочетена 740 0



Мирослав Барняшев е един от най-известните българи в САЩ. 35-годишният пловдивчанин се бие под името Александър Русев. Заради своята харизма талантът се превърна в любимец на феновете в цял свят. Специало за читателите на "България Днес" Русев разказа каква е ситуацията в САЩ покрай пандемията коронавирус. - Г-н Барняшев, живеете в Нашвил, Тенеси. Какво се случва в САЩ и как прекарвате дните си? - Почивам. Стоя си у дома и това е. Суматохата е в целия свят. При нас в магазините има организация. Нарисувани са места за стоене през 6 фута (2 метра - б.р.). В повечето магазини един излиза и тогава друг влиза. На места има лимит на продукти, като месо. Намерих един магазин, където ми дават цялата мръвка, която искам. Сигурно заради добрата усмивка, а не защото съм известен. - Има ли ограничения за разходки? - На места има нещо като вечерен час. Не съм много сигурен, защото във всеки щат е различно. Спокойно можеш да отидеш да си напазаруваш. Ако си над 65 години, дори не чакаш на опашка. Влизаш направо. Затвориха плажовете и парковете. По улиците почти няма трафик. Автомобилите са една десета от нормалното. В Лос Анджелис принципно задръстванията са огромни. Сега можеш спокойно да си караш. Кечистът развали "сватбата" по сценарий на неговата жена Лана с колегата Боби Лашли - Хората с домашни любимци като вас също имат предимство, за да ги разхождат. Колко кученца имате вече? - Станаха три. Обикалят в двора и скачат. Едното ще отиде при брат ми в България. Моите родители ще го приберат. - От доста време не сте се появявали в Първична сила. Има ли някаква причина? - Както във всеки филм, актьорът няма как да е само на една сцена. Очаквам да видя какво ще стане. Когато дойде моментът, ще се включа отново в играта. Моят договор все още е актуален и има време по него. Договаряме се в световната федерация. Има и други опции, за които не бих затворил вратата. - Почти всички спортни събития на планетата бяха отменени. Вие продължавате да се биете всяка седмица. Каква е причината? - Единствените, които продължават да правят нещо в шоубизнеса, сме ние, кечистите. Това е добре за нас, защото най-важното е публиката и феновете. Не искаме да оставяме хората без кеч. Затова продължаваме здраво. Всички останали се разпуснаха. Русев в компанията на най-известния кечист Хълк Хоган - В тези тежки времена предложихте помощ от $20 000 на всички в световната федерация, които са останали без работа поради ограничения календар. Имаше ли отзиви на този благороден жест? - Много хора ми писаха и благодариха. Никой друг не е правил подобен жест в нашия бизнес. Повечето гледат себе си. Аз никога не съм бил такъв. Когато мога да помогна, ще го направя. Очаквам сега да бъдат разпределени парите, на когото трябва. Може би някои други колеги не са в толкова добро финансово положение, като мен. Или ги е страх. Това не може да ме спре. Видях жеста от НБА, където играчите правят нещо подобно. Реших да ги последвам. Надявах се, че и колегите ще направят същото, но нищо не се знае. Може някой от тях също да се присъедини. - От това, което виждате, колко дълго коронавирусът ще продължи? - Това ми е първата пандемия, която преживявам. Лошо е, защото много хора остават без работа. От друга страна Господ е с нас. Винаги е бил. След всяка нощ изгрява слънце. Трябва да се надяваме и да се молим. Важното е да устоим. - Вашата съпруга Лана беше в горещи любовни сцени с друг кечист Боби Лашли. Как се отрази това на ежедневните семейни задължения? - Винаги сме разделяли работата и дома. Не говорим много за кеч, докато сме вкъщи. Имам такава молба към нея. Двете неща може да са разделени. Не е добре за никой, ако си докарваш работата у дома. - Не я ли ревнувахте? - Не, това е актьорска игра. Няма как да ревнувам. Всеки актьор прави същото на големия екран. Знаеш защо си се хванал. - Лана в момента пуска всеки ден горещи танци в своя инстаграм. Вие как гледате на това разголване? View this post on Instagram Pulling out the coupe at the lot.... @crunchyroll A post shared by Miroslav Barnyashev (@rusevig) on Mar 26, 2020 at 5:38pm PDT - Лана е танцьорка по душа. Единственото, което може да прави в момента, е да танцува. Весели хората по домовете. Това прави по цял ден, а и тренира. Разбираемо защо Русев и Лана не си говорят за кеч у дома

