Григор и други тенис звезди призовават да се обединим в борбата с пандемията (видео)

Григор Димитров се включи в инициатива за предпазване от коронавируса.

Идеята е на Британската асоциация по тенис и участват също Йохана Конта, Фелисиано Лопес, Милош Раонич, Феликс Оже-Алиасим, Джейми Мъри, Марин Чилич, Донна Векич.

“We’re all in this together and we’ll definitely come out stronger”



Special message to you from @JohannaKonta, @feliciano_lopez, @harriet_dart, @milosraonic, @felixtennis, @KatieBoulter1, @jamie_murray, @cilic_marin, @DonnaVekic & @GrigorDimitrov #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/WgUAIWo8UI