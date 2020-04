ММА Боец на UFC трогна феновете с голямото си сърце 06 април 2020 | 10:45 Прочетена 158 0



“Искам да покажа на хората това, с което брат ми Абу се занимава от години. Той помага на бедните хора, болни деца и болници в цяла Африка и Близкия изток. През цялата тази пандемия работата му не е спряла. Той представлява кралството на Мароко, хората и UFC.

View this post on Instagram A post shared by Ali (@aliabdelaziz000) on Apr 3, 2020 at 4:54pm PDT Той изпраща вентилатори, линейки, медицински консумативи и реши да не ходи в Мароко, за да продължи да помага на хората по света и дори купува цветя за стари хора в домовете. Обичам те, брат ми, ти си най-добрият”, написа Али в социалните мрежи за Абу.

Азайтар е с рекорд 14-1-1-1 в ММА и се намира в серия от 9 поредни победи. Той няма загуба от 8 години и е бивш шампион в средна категория на GMC. Той направи дебют в UFC в средата на 2018 година и победи Витор Миранда с решение. Азайтар трябваше да се бие срещу Де Чирико на 11-ти април, но събитието беше отменено.



