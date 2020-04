Тенис Когато спасяването на мачбол е изкуство... (видео) 05 април 2020 | 22:20 - Обновена Прочетена 411 0



YouTube каналът The Tennis Corner публикува днес блестящо видео, показващо как различни играчи отразяват мачбол(и) по впечатляващи начини. В подборката са попаднали някои от класическите битки с участието на тримата големи - Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович. Включени са и двата пропуснати от Федерер мачбола в драматичния финал на "Уимбълдън" от миналата година с Новак Джокович.

В близо 12-минутния клип е попаднал и единственият българин в световния тенис елит - Григор Димитров. Хасковлията е заслужил място в това крайно интересно видео, което ви препоръчваме да изгледате от край до край, с великолепна точка срещу самия Надал. Във втория двубой между двамата в кариерите им Рафа и Гришо се изправят един срещу друг на 1/4-финалите на едно от големите състезания на клей - турнира от серията "Мастърс" в Монте Карло. Годината е 2013.





Ненавършилият 22 години по това време българин се представя повече от достойно срещу Краля на клея, като му взима сет и го изпотява сериозно, но в крайна сметка отстъпва с 2:6, 6:2, 4:6. Испанецът сервира при 5:4, 40:30 в решаващия трети сет и има мачбол, но с безпощаден уинър по правата от форхенд българинът "матира" знаменития си съперник. Можете да изгледате спасения от Григор мачбол на 3:25 минути от началото на клипа най-долу.





Видеото е пълно с още куп примери за отразени по страхотен начин мачболи, като например пуснатата от Анди Мъри топка, която не оставя шансове на Филип Колшрайбер, или героичните изяви на Гаел Монфис срещу Кей Нишикори. Ще можете да си припомните още безпощадното хладнокръвие на Джокович срещу Федерер в две поредни издания на US Open, убийствения бекхенд-уинър по правата на Стан Вавринка срещу Ноле на Australian Open, както и непукизма на Ник Кирьос.

