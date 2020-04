Анчелоти поиска още един от Наполи в Евертън

Мениджърът на Евертън Карло Анчелоти иска да привлече двама играчи от бившия си отбор Наполи, пише "Кориере дело спорт".



Анчелоти иска в Евертън дуо от Наполи

Откакто италианецът пое "карамелите", постоянно излизат информации, че той иска да доведе в тима футболисти на "партенопеите". В този случай става въпрос за Алан и Ървинг Лозано. Името на бразилеца вече на няколко пъти беше свързвано с Евертън, но това на мексиканеца се споменава за първи път. Именно Анчелоти го доведе на "Сан Паоло" през миналото лято от ПСВ Айндховен за 38 млн. евро. Възлагаха се големи надежди на крилото, като досега той не ги оправдава. Също така 24-годишният футболист пострада от новата схема на игра, използвана от наследника на Анчелоти Дженаро Гатузо, която лимитира неговите изяви. Въпреки това, Наполи настоява за 40 млн. евро за него, докато Евертън предлагат около 20 млн. евро.

Carlo Ancelotti and Everton are targeting Napoli outcasts Allan and Hirving Lozano for this summer, but face competition from Atletico Madrid, Sevilla and Valencia.