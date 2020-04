Целта на Байерн е да излезе от кризата без "големи финансови поражения"

Байерн (Мюнхен) иска да бъде пример за подражание в настоящата коронавирусна криза и в същото време да гледа в бъдещето с увереност, въпреки че е изправен пред големи финансови загуби, заяви президентът на клуба Херберт Хайнер в интервю.

"Ние като Байерн ще се опитаме да бъдем модел за подражание в ежедневните си действия. Това е важен принос, който ние като клуб можем да дадем", каза Хайнер пред сайта на клуба. Той добави, че въпреки "предизвикателствата пред Байерн, в момента има по-големи проблеми и притеснения от тези за футбола".

