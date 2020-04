Тримата заразени футболисти на Фиорентина вече са излекувани

Трима футболисти на Фиорентина, които дадоха положителни проби за коронавирус, вече са излекувани, съобщиха от италианския клуб. Това са Патрик Кутроне, аржентинецът Херман Песея и сърбинът Душан Влахович.



Капитанът на Фиорентина и Кутроне също имат коронавирус

"Радостни сме да съобщим, че футболистите Патрик Кутроне, Херман Песея и Душан Влахович се възстановиха от коронавируса. Нашият клуб иска да изрази благодарност към всички лекари и медицински сестри, които продължават да се грижат за всички, които се нуждаят от медицински грижи в толкова труден момент за Италия и за целия свят", се казва в изявление в официалния сайт на клуба.

Cutrone, Pezzela and Vlahovic no longer positive for #Covid19



FULL STATEMENT https://t.co/ucJOMG1uYz#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/d7irV7BuXm