В Каталуния: Невъзможно е Лаутаро да преподпише с Интер

В Интер започват много добре да осъзнават, че ще е почти невъзможно да задържат Лаутаро Мартинес през това лято, пише каталунският "Спорт".

Клубът се опитва да удължи договора на своята звезда, но предложенията от другите отбори са двойно по-големи. Има добро разбирателство между двете страни, но на практика е невъзможно Лаутаро да преподпише, категорично е изданието. Затова той се доближава до своето напускане, като идеята му е да играе в Барселона на Лионел Меси. Тази опция е приоритет спрямо възможността да отиде във Висшата лига, допълва вестникът.

