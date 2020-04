Изненада: Милан ще се пробва за Икарди

От Милан ще се опитат през лятото да откупят нападателя на градския съперник Интер Мауро Икарди, който в момента е преотстъпен в Пари Сен Жермен. Шокиращата новина идва от "Кориере дело спорт".



Икарди обявил на ПСЖ, че иска да се върне в Италия

Аржентинецът е същински кошмар за "росонерите" като има множество голове в тяхната врата, включително и хеттрик в едно от дербитата между двата тима. Въпреки че безпроблемно се разписва и в Лига 1, през последния месец усилено се говори, че той иска да се завърне в Италия. От изданието признават, че подобен трансфер ще е много труден, като цената на играча е около 100 млн. евро. Оттам обаче добавят, че пазарът е непредвидим, а и желанието на Икарди да се върне в Серия "А" може да спомогне за такава сделка. Един от кандидатите за треньорския пост на Милан - Лучано Спалети, също може да бъде ключов за подобен ход, ако бъде назначен начело на тима. Специалистът вече е водил голмайстора по време на периода си в Интер.

