Капитанът на Милан е опция за защитата на Барселона

Капитанът на Милан Алесио Романьоли е цел на Барселона, които търсят подсилване в центъра на отбраната си, пише "Спорт", цитирайки източници от Италия.

От изданието отчитат, че подобен трансфер ще е много труден заради високата цена на защитника, която е 50 млн. евро. Затова сделка може да бъде осъществена единствено ако от Милан се съгласят в нея да бъде включен играч на Барселона, който да намали исканата сума. "Росонерите" се интересуват от няколко футболисти на каталунците като Рафиня и Иван Ракитич, който обаче иска да се завърне в Севиля.

— Sources in Italy confirm that Barça are in negotiations with AC Milan for Italian centre-back, Alessio Romagnoli. [sport] pic.twitter.com/ANrOhJm07I