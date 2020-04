Халф на Тотнъм е цел на ПСЖ

Отборът на Пари Сен Жермен се интересува от халфа на Тотнъм Танги Ндомбеле, твърдят френски медии.

Полузащитникът стана част от "шпорите" едва миналото лято срещу 60 млн. евро, които постъпиха в сметката на Лион. След идването на Жозе Моуриньо обаче на него се разчита по-малко. Преди няколко дни "Мундо Депортиво" съобщи, че Ндомбеле е следен и от Барселона.

PSG have shown an interest in Tottenham midfielder Tanguy Ndombele and they plan to make things difficult for Barça, who also want to sign the young Frenchman this summer. [md] pic.twitter.com/nSrG1wv3Af