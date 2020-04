Гари Кейхил разкритикува Маурицио Сари

Защитникът на Кристъл Палас Гари Кейхил призна за конфликт с Маурицио Сари по време на съвместната им работа в Челси. Бившият капитан на Челси е категоричен, че така и не е получил доверието на италианския специалист. Сари изкара един сезон като мениджър на Челси, а през настоящата кампания е начело на Ювентус.

"На световното първенство през 2018 година Англия стигна до полуфинал и поради тази причина пропуснах голяма част от предсезонната подготовка. Сари е твърде вглъбен в своите тактики. В средата на сезона нашите отношения окончателно приключиха. Трудно е да уважаваш този човек за някои от нещата, които направи. Аз бях капитан, лидер и затова нямах право да развалям атмосферата в съблекалнята. Не ми беше никак леко", каза Гари Кейхил пред английските медии.

