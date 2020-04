Футболът в Никарагуа не спира, но играчите се страхуват да влизат в единоборства

Футболът в Никарагуа се радва на неочаквана популярност, след като местното първенство е едно от малкото в света, които все още се провеждат.

Пандемията от коронавирус спря футбола в целия свят с изключение на шампионатите на Никарагуа, Беларус, Бурунди и Таджикистан. Футболисти от Никарагуа обаче признават, че се страхуват за здравето си и почти не влизат в единоборства по време на мачовете.

