Байерн (Мюнхен) подновява тренировки

Футболистите на Байерн (Мюнхен) ще подновят тренировки в понеделник при стриктно спазване на правилото за социална дистанция, съобщи "Кикер".

Баварците ще се съберат на терена на малки групи по 4-5 играчи и ще започнат леки тренировки след принудителната пауза заради върлуващата пандемия от коронавирус. Други отбори от Бундеслигата вече проведоха тренировки тази седмица. Германското първенство бе спряно в средата на март и на този етап датата за подновяване на мачовете е 30 април, но вероятно периодът ще бъде удължен.

Bayern players will resume team training on the pitch at Säbener Straße on Monday. The sessions will take place under strict conditions and the team will be divided into four groups of four and one of five players [Kicker] pic.twitter.com/Tj2yqIN8Fs