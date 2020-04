Кубрат Пулев дарява милиони за битката срещу Covid - 19

Българската звезда на професионалния бокс Кубрат Пулев обяви, че ще направи изключително щедро дарение за борбата с коронавируса, след като приключи мача му за световната титла на IBF срещу Антъни Джошуа.

„Информациите от последно време, че съм се разделил с треньора Ули Вегнер заради работата ми с Джо Гусън, не отговарят на истината. Ако Вегнер е здрав, той ще бъде в моя ъгъл. Гусън е само опция, ако Ули не в добро състояние. Искам Вегнер да е на ринга и да ме прегърне като световен шампион“, допълни Кобрата.

Im Juli Kampf um den WM-Titel - Pulev will erst Joshua schlagen und dann spenden https://t.co/WY4Og9gUfq

Както е известно, наскоро Ули Вегнер се подложи на спешна операция, тъй като счупи бедрена кост при тежко падане.

„В България въведоха извънредното положение по-рано от Германия. Всичко е затворено. Рядко излизам от дома си. В залата тренирам заедно с брат си. Единственият друг човек, който влиза е чистачката. Малко е призрачна обстановката. Това обаче е единственият начин да се справим със заразата. Трябва всички държави по света да си съдействат“, коментира родният боксьор.

„Ще даря 50% от парите, които спечеля от мача с Джошуа, за неуморните герои в борбата с коронавируса. Ще дам за лекарите, медицинските сестри, болниците и за закупуване на необходимата апаратура, за да се справим с този дяволски вирус“, завършва Пулев.

Еди Хърн: Ако мачът с Пулев не се проведе до края на юли, искаме следващата битка на Антъни да е с Фюри

Adam Smith predicts Joshua vs. Pulev will be CANCELLED https://t.co/18XPa4dMsA pic.twitter.com/2nYSGEKkRC