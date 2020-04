Рафа Надал към Джокович: Hvala, Nole

Рафаел Надал изрази благодарността си към един от най-големите си съперници на корта - Новак Джокович, за подкрепата на сърбина в благотворителната кампания на испанеца за събиране на средства в борбата против коронавируса. Надал се надява да събере 11 милиона евро, за да подпомогне Червения кръст в тези тежки за човечеството времена.

A huge thanks to @djokernole for the contribution to the #nuestramejorvictoria campaign helping those in need in the fight against Corona Virus.

Class act Hvala Nole! pic.twitter.com/ypnRPHIZAd