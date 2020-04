Агентът на Хакими отрече за нов договор

Агентът на Ашраф Хакими - Алехандро Камано, отрече днешната информация на "Марка", че защитникът е подписал нов договор с Реал Мадрид до лятото на 2023 година.



Хакими преподписал с Реал Мадрид до 2023 година

"Контрактът с Реал Мадрид е все още този, който подписахме през 2017 година, чийто срок е до юни 2022-ра. Ще трябва да почакаме и да видим. След като отмине кризата с коронавируса, ще седнем с Реал Мадрид и Борусия (Дортмунд) и ще обсъдим този въпрос", коментира Камано пред Spox.

