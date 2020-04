НБА Старши треньорът на Голдън Стейт сравни Дреймънд Грийн с Майкъл Джордан 04 април 2020 | 19:56 Прочетена 223 0



копирано





“The fiery competitiveness is what’s different.”



“With Michael, with Draymond as a teammate or as a coach, you feel it. You hear it. You see it every day.”



Steve compares Draymond’s competitive spirit to Michael Jordan.



( @realtordotcom) pic.twitter.com/ELa7kaIlNy — 95.7 The Game (@957thegame) April 3, 2020 "Ами, Дреймънд Грийн е човекът, който ми идва наум. Заради огнената конкурентоспособност, това е по-различното при него. И с Майкъл, и с Дреймънд го усещаш - независимо дали си треньор или играч. Усещаш го. Чуваш го. Виждаш го всеки ден на тренировки. Майкъл успяваше да го прикрива по време на мачовете по-добре от Дреймънд. Той не искаше да показва, когато губи спокойствието си на паркета. Но на тренировки бе съвсем различно, и двамата сякаш смятаха, че всеки ден е от значение за тях", сподели бившият съотборник на Ем Джей. Дреймънд Грийн притежава доста особен характер, но за отбора на Голдън Стейт той свърши чудесна работа през последните 5 години доминация на "войните". За старши треньора на тима Стив Кър Грийн прави съществена разлика на паркета и дори сравни състезателния ми дух с този на великия Майкъл Джордан."Ами, Дреймънд Грийн е човекът, който ми идва наум. Заради огнената конкурентоспособност, това е по-различното при него. И с Майкъл, и с Дреймънд го усещаш - независимо дали си треньор или играч. Усещаш го. Чуваш го. Виждаш го всеки ден на тренировки. Майкъл успяваше да го прикрива по време на мачовете по-добре от Дреймънд. Той не искаше да показва, когато губи спокойствието си на паркета. Но на тренировки бе съвсем различно, и двамата сякаш смятаха, че всеки ден е от значение за тях", сподели бившият съотборник на Ем Джей. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 223 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1