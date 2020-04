Вкараха ли световните медии думи в устата на Кака заради Кристиано и Меси?

"Играх с Кристиано Роналдо и той е наистина невероятен, но предпочитам Лионел Меси". Върху тези думи на Кака акцентират днес всички водещи спортни издания в света, като се позовават на негово включване на живо в Инстаграм. Редица фенове обаче изтъкнаха в социалните мрежи, че легендарният бразилец въобще не е сравнявал двамата и не е казвал, че звездата на Барселона е по-добър от тази на Ювентус. Ето какво е цялото изказване на бившия плеймейкър на Милан и Реал Мадрид по темата:

"Невероятно е. Мисля, че имаме голям, много голям късмет, защото наблюдаваме как тези двамата се борят от десет години, а ние все още гледаме тази игра. Това е много хубаво. Мисля, че Роналдо трябва да е благодарен за Меси, както и Меси - за Роналдо. Смятам, че двамата взаимно се стимулират все още да се подобряват, да продължават напред и да спечелят нещо повече. Така че за нас, които гледаме футбол, е много важно, приятно и късметлийско да ги наблюдаваме. Според мен Меси е гений, просто талант. Начинът, по който мисли в играта и я изпълнява, е просто невероятен. Това е немислимо.

