Невероятно! Домът на фен на Бруклин пламва, оцелява само потник на Кайри Ървинг (снимки)

Салийм е бил на училище, когато е получил обаждане от един от съседите си. Той му казал, че пожарни коли са обикаляли дома му, при което Салийм се втурнал към къщи. Когато пристига вижда, че къщата му гори в пламъци, а след укротяването на пожара незабавно влиза в спалнята, за да види единственото оцеляло нещо - овъглена фланелка на Ървинг.



The only thing that survived my house fire @BrooklynNets @KyrieIrving

Lost both of my #8 signed and #26 @SDinwiddie_25 jersey burned in the fire @BrooklynBrigade @KDTrey5 pic.twitter.com/Cfsfo5tg36 — Fahad (@FahadSuave) March 6, 2020 Друг потник - този на Спенсър Динуиди, за жалост изгорял в огъня. Това бил първият му потник, който закупил със собствени пари.



"Беше лудо. Не можех да повярвам. Крещях "о боже мой". Пожарникарите си мислеха, че съм се изгорил или наранил, но аз бях просто шокиран, че фланелката на Ървинг е оцеляла", казва Салеем.



Няколко дни след пожара тийнейджърът отива на мач на Бруклин срещу Сан Антонио, в който "мрежите побеждават Спърс с 19 точки.



A No. 11 Kyrie Irving jersey was the only thing remaining when Fahad Saleem’s home caught fire. @KyrieIrving came through when it mattered the most pic.twitter.com/BxUBJl5GLE — Roc Nation Sports (@RocNationSports) April 3, 2020 "Тази победа бе нещо, от което се нуждаех", казва хлапето за двубоя.



Докато Салийм гледал с интерес мача, член на PR-екипа на Бруклин го намерил чрез социалната мрежа "Туитър" и след мача го придружил до баскетболния паркет, където се срещнал със Спенсър Динуиди. Салийм дошъл на мача с оцелелия потник на Ървинг, а след това фланелката била изпратена лично до Кайри, за да бъде подписана от него. Той не е бил в залата по това време, тъй като се подложи на операция на рамото тогава.



We’re one Nets family. When something like this happens to one of our fans, we feel it too. We’ll be in touch about how we can help. https://t.co/nOPWael2b2 — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 6, 2020 Седмици по-късно на Салийм му бил доставен пакет, в който бил опакован вече подписаният от Кайри Ървинг потник, а с него гардът на Нетс добавил и следното писмо:



"С мир и любов всички ние можем да се излекуваме от неочаквани събития в живота. Благодарен съм, че си добре. Твоят приятел, Кайри." The only item to survive Nets fan @FahadSuave’s house fire was his @KyrieIrving jersey.



