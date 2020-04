От Раул щяло да стане превъзходен маратонец, а от Роберто Карлош и Роналдо - невероятни спринтьори

"Лос галактикос" са разполагали не само с огромни футболни заложби, но и с чудесен лекоатлетически потенциал. Така твърди техният кондиционен треньор в Реал Мадрид Хосе Луис Сан Мартин.

"Раул щеше да бъде превъзходен маратонец. Малко преди да се оттегли той пробяга маратон за по-малко от 3:30 часа. Със специални тренировки щеше да е способен да бъде маратонец с време около 2:15 часа. Имаше много високо ниво на издръжливост, колкото е голям капацитетът му на саможертва и страдание. Той е много постоянен. Има всички необходими характеристики, нужни за един елитен маратонец, включително и много нисък индекс на телесната маса, който в активност беше 9%. В един мач от Шампионската лига той избяга 14 километра.

