Обещание на Барселона блокирало възможността за трансфер на Неймар в Реал Мадрид

Обещание, направено от Барселона, е блокирало възможен трансфер на Неймар от Пари Сен Жермен в Реал Мадрид през миналото лято, твърди "Мундо Депортиво".

Както е известно, именно тогава бразилецът имаше желание да напусне "Парк де Пренс", като за него нямаше значение дали ще се завърне в Барселона, или ще подпише с големия съперник Реал Мадрид, чийто президент Флорентино Перес винаги го е искал. Добрите взаимоотношения между "Кралския клуб" и парижани са събудили сериозни опасения сред шефовете на каталунците, че Неймар ще замине за испанската столица. Именно затова те са се намесили със следното обещание към футболиста: "Ще се завърнеш или тази година, или следващата, това е сигурно". Тези думи са били достатъчни, за да предотвратят трансфер на нападателя на "Сантиаго Бернабеу".

Barcelona to Neymar last summer: "Either you come this year or you come next year, that's for sure." Now it's time for Barça to fulfill that promise. [md] pic.twitter.com/pUYYrkcqJp