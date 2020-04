Шарапова направи нещо крайно неочаквано (видео)

Обявилата преди малко повече от месец края на професионалната си тенис кариера Мария Шарапова направи нещо крайно неочаквано. 32-годишната рускиня, бивша №1 в света и носителка на 5 титли от "Големия шлем", публикува в социалните мрежи... телефонния си номер. Бившата половинка на Григор Димитров го направи с едноминутно обръщение към феновете си, като ги насърчи да се свържат с нея на посочения номер и най-вече да й изпращат съобщения.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello Any great recipes welcome too #community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS

Не знаем какво мисли Григор Димитров за това любопитно действие на Маша, но друг тенисист - американецът Марди Фиш, побърза да реагира. Направи го без текст, а с умислено емоджи.





I know that social distancing can feel isolating so i wanted to find a way to help us all feel a little more connected. I created my own community phone number so we can talk about whatever you want and we can be there for each other. pic.twitter.com/z4tTwTYQ7h