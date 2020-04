НБА ЛеБрон няма да спечели титла в ЛА, ако не го стори този сезон, твърди популярен журналист 04 април 2020 | 14:38 Прочетена 147 0



Според журналиста от ESPN Стивън Ей Смит това ще бъде последният шанс на суперзвездата на Лейкърс ЛеБрон Джеймс да се докосне до шампионски пръстен, докато носи екипа на "езерняците".



"Ако ЛеБрон и Лейкърс загубят тази година, не мисля, че той някога ще спечели титла в Лос Анджелис", каза Смит.



"If LeBron and [the Lakers] lose this year ... I don't think LeBron will ever win a title in LA."



—@stephenasmith pic.twitter.com/kmJikKYqAR — First Take (@FirstTake) April 3, 2020 Джеймс навърши 35 години в края на декември, но все още показва свежи крака и записва средно по 25.7 точки, 7.9 борби и 10.6 асистенции през сезона. Преустановяването на сезона в НБА породи много въпроси около бъдещето на Лигата. Все още няма взето официално решение дали сезонът ще бъде отменен или ще се доиграе по някакъв начин. Преди временното спиране на сезона Милуоки Бъкс разполага с най-добрия актив в лигата с 53 победи и 12 загуби, следван от ЛА Лейкърс с 49-14.

