Филаделфия с $1.3 милиона дарение, Сакраменто превърна бившата си зала в полева болница

Собствениците на Филаделфия Джош Харис и Дейвид Блицер, както и центърът на тима Джоел Ембийд дариха общо 1.3 милиона долара за борбата срещу пандемията от коронавирус. Средствата ще отидат за кампания за тестване на COVID-19 на здравните работници, които всеки ден са на първа линия в битката с болестта.



В същото време, бившата зала и тренировъчна база на Сакраменто Кингс се преобразува в полева болница за пациенти с COVID-19. Съоръжението беше дом на кралете от 1988 до 2016 година, когато те се преместиха в нова зала в центъра на града.



Кингс и службата за спешна помощ на губернатора на Калифорния обявиха, че болницата ще разполага с приблизително 360 легла заедно с допълнителни болнични помещения. Кралете също така дариха 100 000 медицински маски и 250 хиляди долара на обществени организации за борба с вируса.



