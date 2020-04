НБА Чикаго Булс засилва търсенето на ново ръководство 03 април 2020 | 20:50 - Обновена Прочетена 285 0



Story filed to ESPN: The Chicago Bulls have started a formal search process to hire a new top executive with full authority on basketball decisions, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 3, 2020 От Булс са обсъдили този план на действие с изпълнителния вицепрезидент по баскетболните операции Джон Паксън и генералния мениджър Гар Форман. Паксън най-вероятно ще продължи да заема консултативна роля в организацията, но гласът му няма да има чак такова влияние. Позицията на Форман най-вероятно ще претърпи съществена промяна. Очаква се той да бъде понижен до разузнавач, но може и да има допълнителни въпросителни около бъдещето му.



ESPN story on the Chicago Bulls plans to begin talking with candidates to run the franchise's basketball operations, including plans to contact Denver's Arturas Karnisovas and Toronto's Bobby Webster. https://t.co/O7ZWIfSmi4 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 3, 2020 Чикаго планира да потърси интервю с генералния мениджър на Денвър Артурас Карнишовас, както и с този на Торонто Боби Уебстър. Собствениците на Чикаго Булс са започнали процес по търсене за наемането на ново ръководство с пълен авторитет по баскетболните решения, съобщава Ейдриън Войнаровски от ESPN.

