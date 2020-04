Германия Ралф Ферман иска да се бори за титулярно място в Шалке 03 април 2020 | 20:29 - Обновена Прочетена 64 0



"Искам само един шанс и ако го получа, съм убеден, че отново мога да стана номер едно. Всички знаят, че Шалке 04 е моят любим клуб и искам да играя за него", каза Ферман.



31-годишният страж е част от клуба от 2011 година, но загуби титулярното си място преди около година от Александър Нюбел, който премина в Байерн Мюнхен. В момента титулярен вратар на Шалке 04 е 21-годишният Маркус Шуберт.



Torhüter Ralf Fährmann will beim FC #Schalke04 wieder Stammtorhüter werden. Der derzeit an Brann Bergen in Norwegen verliehene 31-Jährige bekräftigte, im Sommer zurück nach Gelsenkirchen kommen zu wollen. #S04https://t.co/o8a8In52rf pic.twitter.com/PbClBfIrkH — Bet IT Best (@BetItBest) April 3, 2020

