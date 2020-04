Официално отложиха сблъсъка между Пулев и Джошуа

Сблъсъкът между Кубрат Пулев и Антъни Джошуа официално беше отложен. Двубоят за световната титла в тежка категория трябваше да се проведе на 20 юни на стадион "Тотнъм Хотспър", но беше отложен за неопределено време заради пандемията от коронавирус. Имаше вариант и сблъсъкът между българина и британеца да се проведе на 25 юли, но това все още не е потвърдено.



“Разговаряме с Тотнъм, отложихме вече 20-та среща. Работим заедно с тях и за дати през юли или началото на август, когато се надявам пандемията да е приключила. Надяваме се, че двубоят може да се проведе до края на лятото“, заяви промоутърът на Джошуа Еди Хърн.

