Официално: Байерн реши въпроса с треньора

Байерн (Мюнхен) използва паузата покрай пандемията от коронавирус, за да реши въпроса с треньора. Клубът реши да предложи нов контракт на Ханзи Флик и той го прие, с което се слага край на спекулациите, че специалистът може да напусне през лятото. Наставникът вече е обвързан с баварците до 2023 г.

Hansi #Flick has extended his contract as #FCBayern head coach until 2023! #MiaSanMia #Flick2023 pic.twitter.com/UKTo8O89I8