Даниел Малдини: Червено-черните цветове за мен са символ за семейство

Младият талант на Милан и син на Паоло Малдини - Даниел Малдини, отговори на множество фенски въпроси посредством Инстаграм.

"Един от идолите и образците ми винаги е бил Роналдиньо. Заветът на дядо ми и баща ми е голяма отговорност, но съм свикнал с напрежението още от ранна възраст. В дебюта ми бях доста спокоен и фокусеран върху мача. Да представям династията Малдини е чест и гордост. Федерико Джунти (треньорът на примаверата - б.р.) беше много щастлив от дебюта ми в Серия "А". Поздрави ме и ме попита какви са емоциите ми. Най-много обичам да си припомням мача между Италия и Испания от Евро 2016.

You asked Daniel Maldini some questions and he answered!

Check it out

Oggi Daniel Maldini ha risposto alle vostre domande.

Guarda la sua Q&A #SempreMilan #iorestoacasa pic.twitter.com/zaiWuCFYws