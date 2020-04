Тенис Циципас: Помислих си, че новината за "Уимбълдън" е първоаприлска шега 03 април 2020 | 16:03 Прочетена 76 0



Световният №6 Стефанос Циципас сподели в Twitter, че първоначално си е помислил, че новината за отмяната на "Уимбълдън" е първоаприлска шега. Организаторите на The Championships обявиха в сряда (1 април), че заради извънредната ситуация в света, причинена от пандемията от коронавирус, тазгодишното издание на турниа от "Големия шлем" в Лондон няма да се състои. I went to bed thinking this was all a bad April fools joke but I woke up today to find the Wimbledon is actually cancelled, I will miss this special event and I can’t wait to 2021, stay home, stay sane! https://t.co/euJIVcT8PL — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) April 2, 2020 "Легнах си, мислейки си, че това е лоша първоаприлска шега, но се събудих днес (вчера - б.р.) и разбрах, че "Уимбълдън" действително е отменен. Това специално събитие ще ми липсва и чакам с нетърпение 2021. Останете вкъщи, останете разумни", написа в социалната мрежа 21-годишният грък, който през ноември 2019 спечели Финалния турнир на ATP в Лондон.

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

