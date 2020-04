Ди Франческо: Уча английски, получавал съм оферти от Висшата лига

Бившият треньор на Сасуоло, Рома и Сампдория Еузебио Ди Франческо разкри, че в момента учи английски език, както и че още в периода си начело на "неровердите" е имал предложения от отбори от Висшата лига.

"В момента уча английски и си говоря с внука ми по Скайп. Трябва да съм отворен към всяко едно преживяване. Дори докато бях в Сасуоло, а и наскоро, имах оферти от Висшата лига. Също така от Турция и някои национални отбори, въпреки че винаги съм взимал други решения. Роберто Де Дзерби? Харесвам го, той е наставник с точна идея за футбола. Може да видите усърдна работа зад представянето на Сасуоло и избухването на някои индивиди като Жереми Бога, който много ми допада", сподели Ди Франческо пред "Гадзета дело спорт".

