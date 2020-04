ММА Хабиб: Макгрегър се държи като стара проститутка, неговото време отдавна е отминало 03 април 2020 | 15:00 - Обновена Прочетена 544 0



“Конър в моя “Инстаграм”? Знаеш ли какво мисля за това? Той се държи като стара проститутка, на която й липсва внимание. Неговото време отмина, предайте му от мен това”, заяви Нурмагомедов пред ESPN.



Хабиб каза още, че никога не се оттеглял официално от двубоя срещу Тони Фъргюсън на 18 април и заяви, че трябва да знае мястото на битката преди да вземе решение. Първоначално тя трябваше да се състои в Бруклин, но този вариант отпадна заради световните ограничения за провеждане на големи събития заради пандемията от COVID-19. След отменянето на мача Фъргюсън отправи остри обвинения към Нурмагомедов, а в четвъртък същото направи и бившият шампион и съперник на Хабиб - Конър Макгрегър.



"Когато го разбих последния път, той каза, че кракът му е виновен или нещо подобно. Говореше, че не бил във форма, а как тогава сега е във форма?. Как? Макгрегър не може да направи нищо срещу мен. Той е нула в клетката. Какво направи срещу мен? Как изобщо може да говори за форма, когато му размазах физиономията.

"He never can do nothing with me. Inside the cage, he is zero. When we fought, what did he do? He did zero."@TeamKhabib questions "fake" Conor McGregor saying he is in fighting shape. (via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/DxhX7qINfb — ESPN MMA (@espnmma) 3 април 2020 г. Преди няколко дни той изпрати съобщение, което гласеше: "Ей хора, моля, погрижете се за семейството, бъдете в безопасност, стойте си вкъщи, правителството поиска от нас да останем у дома."



Сега той говори, че бил в добра форма и трябва да се бие. За мен това е фалшиво, винаги съм бил истински, може би някой ме харесва, може би някой не ме харесва. Това не е моя работа, но винаги съм бил истински. Този човек е фалшив, какво говорите, каква неговата форма? Той отива на някакъв остров и седи вкъщи по цял ден като уплашен от този коронавирус, но не говори за това.



