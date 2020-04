Водни спортове Плувната легенда Ласло Чех ще изчака своя последен олимпийски шанс в Токио 2021 03 април 2020 | 14:57 Прочетена 2 0



Унгарската плувна легенда Ласло Чех реши да продължи да преследва мечтата си да завърши своята спортна кариера с участие на своята пета олимпиада в Токио, въпреки че Игрите бяха отложени с една година заради пандемията от коронавирус. В своята дългогодишна кариера Чех е печелил почти всичко, включително и шест олимпийски индивидуални медала на четири различни олимпиади – сред тях четири сребърни и два бронзови. View this post on Instagram A post shared by Cseh László (@csehlaszlo) on May 23, 2016 at 12:02am PDT

Носителят на световни и европейски титли възнамеряваше да сложи края на състезателната си кариера в Токио през лятото, но сега, когато е под карантина в къщата си близо до Будапеща, е решил да продължи още една година. Носителят на световни и европейски титли възнамеряваше да сложи края на състезателната си кариера в Токио през лятото, но сега, когато е под карантина в къщата си близо до Будапеща, е решил да продължи още една година. Чех беше сред основните съперници на Майкъл Фелпс дълго време. На Олимпийските игри в Пекин през 2008 г. унгарецът три пъти подобри европейски рекорди в три финала, но и трите пъти остана втори след Майкъл Фелпс, който постави световни рекорди на 200 метра бътерфлай, 200 и 400 метра съчетано.

Фелпс доминира отново през 2012 и 2016 г. В Рио Чех не загуби битката на 100 метра бътерфлай с Фелпс, но и двамата останаха със сребърни отличия заедно с Чад Льо Кло, след като и тримата големи бяха победени от сингапуреца Джоузеф Скулинг. Сега Чех иска да получи своя последен олимпийски шанс.

“Мислех си, че 2020 година ще бъде последната за мен с Олимпийските игри в Токио, но след това пандемията се оказа по-силна. Трябва да продължа напред, да започна тренировки и да се състеавам скоро“, каза 34-годишният унгарец в интервю за Ройтерс. Спортният календар претърпя тотални промени, като все още не е ясно кои състезания ще се състоят и кога. Провали се и Европейското първенство в родния град на Чех Будапеща, което трябваше да се състои през май. Сега обаче тепърва ще му бъде търсена дата през август, ако ситуацията с коронавируса бъде овладяна. “Олимпиадата е крайната цел, но аз не знам какви състезания ще има преди това. Или дали наистина животът ще бъде такъв, какъвто го познаваме. Ще се опитам да натрупам тази допълнителна година. Смятам, че мога да го направя. Нека първо се справим с този вирус“, допълни легендарният унгарец. View this post on Instagram A post shared by Cseh László (@csehlaszlo) on Mar 26, 2020 at 9:57am PDT За момента той няма идея кога отново ще може да скочи в басейна, след като Унгарската плувна федерация отмени всякакви плувания, след като няколко от националните състезатели бяха диагностицирани с коронавиус. За момента той няма идея кога отново ще може да скочи в басейна, след като Унгарската плувна федерация отмени всякакви плувания, след като няколко от националните състезатели бяха диагностицирани с коронавиус. 34-годишният Чех смята да остане до Токио 2021, но е планирал корекция в броя дисциплини, върху които да се готви, тъй като годините му не са никак малко за състезател на високо ниво в плуването. “Вероятно трябва да реша да се готвя за една дисциплина“, отговаря на въпрос за жадуваното олимпийско злато Чех, но добавя: “Наистина искам да дам най-доброто от себе си. Но ако накрая остана като многократен сребърен медалист, добре, животът продължава, нали?” 0



РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

