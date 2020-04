Италия Донадони далече от семейството си и трагедията в Италия 03 април 2020 | 14:24 - Обновена Прочетена 204 0



"Аз съм от Бергамо, едно от местата в много трудна ситуация. Семейството ми е от там. Много е трудно. Всеки ден говоря с майка ми, брат ми, сестра ми. Виждаме се чрез "Фейстайм", "Скайп" или "Уичат", но е различно. Когато си близо до семейството си е едно, но когато си на 10 000 км разстояние, съвсем различно", сподели Донадони.



Трикратният европейски шампион с Милан разкри, че бащата на бившата му жена е починал от вируса и е много притеснен за роднините и приятелите си в Италия. Донадони има желание да се събере със съпругата си Кристина и 6-годишната си дъщеря, които са в планините близо до Милано. Наложените рестрикции от страна на Китай обаче не позволяват чужденци да влизат в страната.



Както много други, бившият селекционер на Италия се опитва да помага. Той е закупил 15 000 маски и се опитва да осигури ръкавици и защитни костюми за медицинските служители в Италия. Планира да прати и вентилатори.



Маските, които е изпратил, обаче престояли 10 дни в Италия преди да бъдат изпратени на тези, които имат нужда от тях. "Това е невероятно, не е възможно. През това време хора са загубили живота си. Важно е политиците да се опитват да съдействат на всички, които се опитват да помагат", възмущава се той.



За Донадони в този момент футболът е на заден план: "Сега най-важно е здравето, важно е да победим вируса. След като това се случи, може да говорим отново за футбол и спорт".

