НБА Плейофите в НБА може да се играят в Лас Вегас 03 април 2020 | 13:06 Прочетена 181 0



Карантирането на играчите и персонала на едно място е единственото нужно нещо, за да се поднови сезона, а Лас Вегас е единственият град, който НБА разглежда сериозно.



The NBA is exploring the idea of holding its entire postseason in Las Vegas, sources tell @SIChrisMannix https://t.co/PkFOxWreGg pic.twitter.com/TbSIXrWfrD — The Crossover (@TheCrossover) April 2, 2020 "Всички искаме да играем. Но всички знаем, че не можем да играем, докато нещата не се променят драстично", каза анонимен изпълнителен директор на плейофен отбор. Националната баскетболна асоциация все повече преследва възможността да проведе цялата си плейофна фаза в Лас Вегас, съобщават източници, цитирани от "Sports Illustrated". НБА има страхотни взаимоотношения с хотелите и залите в града, тъй като провежда своята "Лятна лига" всяко лято от 2004 г. насам.Карантирането на играчите и персонала на едно място е единственото нужно нещо, за да се поднови сезона, а Лас Вегас е единственият град, който НБА разглежда сериозно."Всички искаме да играем. Но всички знаем, че не можем да играем, докато нещата не се променят драстично", каза анонимен изпълнителен директор на плейофен отбор.

