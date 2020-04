Това момиченце ще ви накара да се усмихнете (видео)

Забавно клипче с впечатляващите познания за състава на Филаделфия Севънтисиксърс на тригодишно момиченце вероятно ще ви накара да се усмихнете. Малката фенка изброява един по един играчите на Сиксърс. Нейният баща й казва първото име на дединя играч, а тя казва фамилията му. Още по-куриозното е, че бихме могли да кажем, че момиченцето дори познава отбора на Фили по-добре от баща си, който в края на клипчето погрешно изговаря името на гарда Алек Бъркс, казвайки му Алекс. Това за момент обърква малката фенка, но не я спира да даде правилен отговор.

This 3-year-old @sixers fan can already name every player.



(via petebozo4/Instagram) pic.twitter.com/hF6Xypwdhl