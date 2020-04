В Дортмунд се страхуват от Реал Мадрид заради Холанд

Всяка новина, свързана с интереса на Реал Мадрид към Ерлинг Холанд, притеснява ръководството на Борусия (Дортмунд), твърди AS. Затова оттам са се обадили на агента на играча Мино Райола, за да разберат дали има нещо вярно в слуховете за трансфер в испанския гранд.

Според изданието обаче истината е, че от Реал все още не са предприели никакъв ход по отношение на Холанд. Клубът просто следи нападателя, както го правеше още преди той да подпише с Дортмунд през зимата. Райола пък уверил шефовете на "жълто-черните", че намерението на 19-годишния норвежец е да продължи да се развива при тях и затова през това лято няма да сменя отбора. Проблемът обаче е какво ще се случи от следващата зима нататък, когато клаузата от 75 млн. евро на младия талант вече ще може да бъде активирана, допълва изданието.

