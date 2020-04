Тенис Останете активни с Григор Димитров (видео) 03 април 2020 | 10:29 Прочетена 161 0



“Здравейте, аз съм Григор Димитров, професионален тенисист. Знаете, че сега трябва да стоите у дома, което не е никак лесно, но ето начин да тренирате”, казва бившият номер 3 в света в клипче за 11teamsports. Той показва и няколко лесни упражнения, които всеки може да прави вкъщи с помощта на въже за скачане и специални ленти за разтягане.

View this post on Instagram A post shared by 11teamsports.de (@11teamsports) on Apr 2, 2020 at 9:55am PDT Както е известно, заради пандемията от коронавирус тенисът бе спрян до 13 юли, като все още не се знае дали принудителната пауза няма да бъде удължена.

